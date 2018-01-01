Биография

Андрей Астраханцев – российский режиссер, актер и артист дубляжа. Широкий зритель знает его по многочисленным ролям в популярных сериалах. Будущий артист родился в 1967 году. Он с детства мечтал об актерской карьере и упорно шел к своей цели. Астраханцев окончил знаменитое театральное училище им. М. Щепкина и стал работать в театре «Русская антреприза». Но стоит отметить, что большая часть его творческой жизни связана с кино и сериалами. Известность актеру принесла роль редактора в нашумевшем криминальном сериале «Бандитский Петербург». Режиссеры обратили внимание на талантливого артиста и стали регулярно приглашать его в свои проекты. Известные фильмы Андрея Астраханцева: «Черный ворон», «Распутин», «Троцкий», «Храбрые жены» и многие другие. С 2008 года Астраханцев начал работать в качестве режиссера. Его режиссерские проекты: сериал «Литейный» 2 и 3 сезоны, а также «Гаишники» – 12 часть. В планах Андрея Петровича – съемки полнометражного фильма для большого экрана. Есть в послужном списке артиста дубляж и озвучивание фильмов. Что касается личной жизни, актер в разводе, есть двое сыновей. Сейчас Андрей Астраханцев продолжает активно сниматься в кино и ищет интересные идеи для своих режиссерских проектов.