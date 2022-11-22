Я не вернусь (фильм, 2014) смотреть онлайн

Я не вернусь
Я не вернусь
8.52014, Я не вернусь
Драма105 мин18+
О фильме

Аня — красивая успешная девушка, учится в аспирантуре, читает лекции по Байрону, и у нее роман с профессором, но в один момент ее жизнь переворачивается, и чтобы избежать ложного обвинения, она убегает. Заново пережив отрочество, Аня начисто переписывает свою жизнь.

Страна
Россия, Эстония, Финляндия, Казахстан, Беларусь
Жанр
Драма
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я не вернусь»