Я не вернусь (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Аня — красивая успешная девушка, учится в аспирантуре, читает лекции по Байрону, и у нее роман с профессором, но в один момент ее жизнь переворачивается, и чтобы избежать ложного обвинения, она убегает. Заново пережив отрочество, Аня начисто переписывает свою жизнь.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ИРРежиссёр
Ильмар
Рааг
- ППАктриса
Полина
Пушкарук
- ВЛАктриса
Вика
Лобачева
- АААктёр
Андрей
Астраханцев
- Актёр
Сергей
Яценюк
- ОБАктриса
Ольга
Белинская
- АЕАктриса
Алла
Еминцева
- СЛАктриса
Саша
Лесникова
- ЮОАктёр
Юрий
Орлов
- ГМАктриса
Галина
Мочалова
- ТЗАктриса
Татьяна
Зыкова
- ЯПСценарист
Ярослава
Пулинович
- ОГСценарист
Олег
Газе
- НДПродюсер
Наталья
Дрозд
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АБПродюсер
Алекси
Бардю
- АААктёр дубляжа
Александр
Аравушкин
- ЕПАктриса дубляжа
Елена
Павловская
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Ставрогина
- МНХудожник
Марат
Нигматуллин
- ТТМонтажёр
Тамбет
Тасуя
- ТХОператор
Туомо
Хутри
- ПАКомпозитор
Пану
Аалтио