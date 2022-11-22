Я не вернусь (фильм, 2014) смотреть онлайн

Аня — красивая успешная девушка, учится в аспирантуре, читает лекции по Байрону, и у нее роман с профессором, но в один момент ее жизнь переворачивается, и чтобы избежать ложного обвинения, она убегает. Заново пережив отрочество, Аня начисто переписывает свою жизнь.



