Биография

Сергей Яценюк — российский актер театра и кино. Лауреат престижной награды «Золотой софит». Родился в селе Володарском 12 марта 1985 года. Окончил факультет культуры и искусства в Омском государственном университете, а в 2004 году начал обучаться актерскому мастерству в СПбГАТИ. С 2009-го является участником труппы Молодежного театра на Фонтанке в Санкт-Петербурге. В 2010 году артист удостоился высшей театральной награды Санкт-Петербурга «Золотой софит» за дебютную роль Кая в спектакле «Жестокие игры». Сергей Яценюк наиболее известен по таким кинопроектам, как «28 панфиловцев», «Воскресенский», «Шугалей 2», «Аманат», «Знахарь 2», «Реализация». В 2022 году актер сыграл в мелодраме Валерия Тодоровского «Надвое».