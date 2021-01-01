Шугалей 3
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Шугалей 3
9.22021, Шугалей 3
Боевики, Приключения92 мин18+

Шугалей 3 (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Продолжение боевика о российском социологе, побывавшем в плену. После восемнадцати месяцев заточения в ливийской тюрьме Максиму Шугалею и переводчику Самеру удается вернуться домой. Максим мог бы наслаждаться спокойной мирной жизнью, но его ждет новый опасный вызов. С ним связывается Фарид – информатор и друг Шугалея. Он приглашает героя в Египет, чтобы передать ему новые данные о режиме в Ливии. Однако Фарида похищают прямо перед встречей, и Шугалею приходится вновь отправиться в Ливию ради спасения друга.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Приключения

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шугалей 3»

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