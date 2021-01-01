Шугалей 3 (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Продолжение боевика о российском социологе, побывавшем в плену. После восемнадцати месяцев заточения в ливийской тюрьме Максиму Шугалею и переводчику Самеру удается вернуться домой. Максим мог бы наслаждат�ься спокойной мирной жизнью, но его ждет новый опасный вызов. С ним связывается Фарид – информатор и друг Шугалея. Он приглашает героя в Египет, чтобы передать ему новые данные о режиме в Ливии. Однако Фарида похищают прямо перед встречей, и Шугалею приходится вновь отправиться в Ливию ради спасения друга.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD, SD
ЖанрыБоевики, Приключения
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.0 IMDb
- МВРежиссёр
Михаил
Вассербаум
- Актёр
Кирилл
Полухин
- ОААктёр
Олег
Абалян
- Актёр
Алексей
Кравченко
- ЕТАктёр
Евгений
Терских
- ВПАктёр
Владимир
Петров
- МБАктёр
Михаил
Богданов
- АУАктёр
Алексей
Удальцов
- Актёр
Сергей
Яценюк
- Актёр
Самвел
Мужикян
- ЕРАктриса
Екатерина
Решетникова
- ВИСценарист
Владимир
Измайлов
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- АКПродюсер
Александр
Колдаков
- ГКПродюсер
Генрих
Кен
- ИЗПродюсер
Ирина
Зайцева
- АСХудожник
Александр
Сергеев
- ВБМонтажёр
Владимир
Беззубченко
- ДАОператор
Дмитрий
Арефев
- ВШОператор
Владимир
Шпомер
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев
- АИКомпозитор
Андрей
Иванов