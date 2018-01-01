Биография

Михаил Богданов — российский актер. Родился 10 апреля 1974 года. Михаил Богданов известен по эпизодическим ролям в таких популярных лентах, как «Улицы разбитых фонарей», «Русский дубль», «Шпильки 2», «Литейный», «Морские дьяволы. Судьбы», «Шеф». Принимал участие в съемках фильмов «Неслучайная встреча», «Подозрение» и сериала «Команда» 2014 года. Получил главную роль в телевизионной картине о средневековье «Дружина». Снимался в сериалах «Невский», «Мажор», «Пилигрим», в фильме «Сталинград». В послужном списке — более тридцати проектов.