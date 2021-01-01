Гранит (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Русский спецназ спасает Мозамбик от террористов. Кровавый боевик о войне за ресурсы от продюсера «Солнцепека».



Борьба за месторождения газа приводит отряд боевиков «Исламского государства» в деревню Мозамбика: террористы жестоко расправляются с местными жителями и поджигают дома. Подросток Жозе и его брат Луиш, чьих родителей убили боевики, попадают в плен. Тем временем правительство Мозамбика обращается за помощью к России, и в страну прибывает спецгруппа во главе с опытным бойцом по прозвищу Гранит. По приказу отряд инструкторов должен обучить местную армию и разведать обстановку, однако вскоре становится очевидно, что этого недостаточно. Гранит решает самостоятельно пойти в разведку и добыть необходимую информацию, чтобы начать борьбу против террористов.



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