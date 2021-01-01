Гранит (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Русский спецназ спасает Мозамбик от террористов. Кровавый боевик о войне за ресурсы от продюсера «Солнцепека».
Борьба за месторождения газа приводит отряд боевиков «Исламского государства» в деревню Мозамбика: террористы жестоко расправляются с местными жителями и поджигают дома. Подросток Жозе и его брат Луиш, чьих родителей убили боевики, попадают в плен. Тем временем правительство Мозамбика обращается за помощью к России, и в страну прибывает спецгруппа во главе с опытным бойцом по прозвищу Гранит. По приказу отряд инструкторов должен обучить местную армию и разведать обстановку, однако вскоре становится очевидно, что этого недостаточно. Гранит решает самостоятельно пойти в разведку и добыть необходимую информацию, чтобы начать борьбу против террористов.
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Рейтинг
- ДНРежиссёр
Денис
Нейманд
- ОЧАктёр
Олег
Чернов
- ЕТАктёр
Евгений
Терских
- АБАктёр
Александр
Барановский
- МГАктёр
Марк
Гаврилов
- ИФАктёр
Игорь
Филиппов
- ММАктёр
Мексес
Мабессимо
- ЕДАктёр
Евгений
Добряков
- АКАктёр
Андрей
Курбатов
- ГТАктёр
Глеб
Темнов
- МБАктёр
Михаил
Богданов
- ВИСценарист
Владимир
Измайлов
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ИЗПродюсер
Ирина
Зайцева
- ГКПродюсер
Генрих
Кен
- ДАОператор
Дмитрий
Арефев
- ВШОператор
Владимир
Шпомер
- АПОператор
Александр
Полагаев
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев