Биография

Актер Игорь Филиппов запомнился кинозрителям прежде всего благодаря фильмам «Антиснайпер...» и «Захватчики». Этот яркий фактурный актер играет преимущественно мужественных героев с сильным характером и твердой жизненной позицией. Игорь родился в Риге в многодетной семье. С детства он привык к материальным трудностям: достатка в семействе не было. Но зато лишения закалили паренька, он привык к трудностям и знал, что упорством можно добиться всего. Сразу после школы он ушел в армию и, отдав долг Родине, отправился в столицу и поступил во ВГИК. Молодой человек так хорошо подготовился, что набрал максимальное количество баллов. Окончив институт, он столь же целеустремленно отправился покорять кинематограф. Первая роль Игоря Филиппова – в детективе «Леди Босс» – была исключительно эпизодической, но многое дала ему в плане опыта. К тому же на съемочной площадке он продемонстрировал профессионализм и трудолюбие и хорошо зарекомендовал себя. Режиссеры стали приглашать Игоря Филиппова в фильмы – преимущественно детективы. Актер сыграл в «Двух судьбах», «Кодексе чести», а затем получил главную роль в одной из серий «Марша Турецкого».