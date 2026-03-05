Возмездие (сериал, 2025) смотреть онлайн
Потерявший память оперативник пытается защитить дочь и доказать, что не совершал государственной измены. Боевик «Возмездие» — сериал с Олегом Доброваном о борбе одиночки против целого картеля.
Сергей — опытный оперативник МВД с безупречной репутацией. Его новая задача — выследить и обезвредить опасного преступника по прозвищу Призрак, внедрившись в картель, который занимается нелегальной торговлей. Однако решающая операция идет не по плану, а в кейсе с товаром оказывается неожиданный груз. Потеряв верных соратников в ожесточенной перестрелке, Сергей впадает в кому и приходит в себя спустя месяц. За это время многое изменилось: пропала без вести его дочь, а бывшие коллеги считают Сергея преступником. Разобраться в случившемся будет непросто, ведь Сергей совсем не помнит, что к этому привело.
