Сериалы
Возмездие
Возмездие (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

9.02025, Возмездие. Сезон 1 7 серий
Драма, Боевик18+
О сериале

Потерявший память оперативник пытается защитить дочь и доказать, что не совершал государственной измены. Боевик «Возмездие» — сериал с Олегом Доброваном о борбе одиночки против целого картеля.

Сергей — опытный оперативник МВД с безупречной репутацией. Его новая задача — выследить и обезвредить опасного преступника по прозвищу Призрак, внедрившись в картель, который занимается нелегальной торговлей. Однако решающая операция идет не по плану, а в кейсе с товаром оказывается неожиданный груз. Потеряв верных соратников в ожесточенной перестрелке, Сергей впадает в кому и приходит в себя спустя месяц. За это время многое изменилось: пропала без вести его дочь, а бывшие коллеги считают Сергея преступником. Разобраться в случившемся будет непросто, ведь Сергей совсем не помнит, что к этому привело.

