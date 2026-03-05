Возмездие. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Возмездие
1-й сезон
6-я серия
8.82025, Возмездие. Сезон 1. Серия 6
Драма, Боевик18+

Возмездие (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Потерявший память оперативник пытается защитить дочь и доказать, что не совершал государственной измены. Боевик «Возмездие» — сериал с Олегом Доброваном о борбе одиночки против целого картеля.

Сергей — опытный оперативник МВД с безупречной репутацией. Его новая задача — выследить и обезвредить опасного преступника по прозвищу Призрак, внедрившись в картель, который занимается нелегальной торговлей. Однако решающая операция идет не по плану, а в кейсе с товаром оказывается неожиданный груз. Потеряв верных соратников в ожесточенной перестрелке, Сергей впадает в кому и приходит в себя спустя месяц. За это время многое изменилось: пропала без вести его дочь, а бывшие коллеги считают Сергея преступником. Разобраться в случившемся будет непросто, ведь Сергей совсем не помнит, что к этому привело.

Присоединиться к его расследованию вы сможете, когда будете смотреть сериал «Возмездие» на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Возмездие»