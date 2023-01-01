Михаил Горевой

Биография

Актер известен не только у себя на родине, но и преуспел в Голливуде – его участие в 20-м фильме про Джеймса Бонда «Умри, но не сейчас» прославило его, подстегнув интерес к другим фильмам Михаила Горевого. А ведь изначально родившийся в 1965 году в семье полковника Генерального штаба мальчик должен быть продолжить военную династию своей семьи. Однако в его судьбу вмешалась серьезная травма на ринге (Михаил занимался боксом). Находясь в больнице, он начал много читать, после чего у него и проснулся актерский талант. После окончания школы он сдал творческий экзамен сразу в 4 театральных вузах, однако провалился на сочинении. В итоге Горевой, чтобы не терять год, начал работать во МХАТе осветителем, параллельно постигая азы актерской карьеры. Уже на следующий год он поступил в Школу-студию МХАТ. Долгое время (а именно 3 года) после окончания театрального вуза Михаил провел в США, где был таксистом, официантом, переводчиком и преподавателем в школе по системе Станиславского. Этот опыт не прошел зря – именно знание языка впоследствии помогло гениально сыграть роли Михаила Горевого в известных голливудских фильмах и оказаться на одной площадке с Томом Хэнксом, Гари Олдманом, Джерардом Батлером, Холли Берри и Пирсом Броснаном. Вернувшись на родину, Горевой пробовал себя как актер (сериалы «Каменская» и «Бандитский Петербург», фильмы «Дом солнца» и «Антикиллер-2») и как режиссер. Актер женат на художнике-декораторе Олесе Маркеловой, пара воспитывает дочь Софию.