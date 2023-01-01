Михаил Горевой
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 19 мая 1965 г. (59 лет)
Биография
Актер известен не только у себя на родине, но и преуспел в Голливуде – его участие в 20-м фильме про Джеймса Бонда «Умри, но не сейчас» прославило его, подстегнув интерес к другим фильмам Михаила Горевого. А ведь изначально родившийся в 1965 году в семье полковника Генерального штаба мальчик должен быть продолжить военную династию своей семьи. Однако в его судьбу вмешалась серьезная травма на ринге (Михаил занимался боксом). Находясь в больнице, он начал много читать, после чего у него и проснулся актерский талант. После окончания школы он сдал творческий экзамен сразу в 4 театральных вузах, однако провалился на сочинении. В итоге Горевой, чтобы не терять год, начал работать во МХАТе осветителем, параллельно постигая азы актерской карьеры. Уже на следующий год он поступил в Школу-студию МХАТ. Долгое время (а именно 3 года) после окончания театрального вуза Михаил провел в США, где был таксистом, официантом, переводчиком и преподавателем в школе по системе Станиславского. Этот опыт не прошел зря – именно знание языка впоследствии помогло гениально сыграть роли Михаила Горевого в известных голливудских фильмах и оказаться на одной площадке с Томом Хэнксом, Гари Олдманом, Джерардом Батлером, Холли Берри и Пирсом Броснаном. Вернувшись на родину, Горевой пробовал себя как актер (сериалы «Каменская» и «Бандитский Петербург», фильмы «Дом солнца» и «Антикиллер-2») и как режиссер. Актер женат на художнике-декораторе Олесе Маркеловой, пара воспитывает дочь Софию.
Фильмография
Актёр
- 8.8
Схватка2024, 97 мин
- 6.0
Операция «Холодно»2024, 86 мин
- 8.5
Уроки китайского2024
- 6.3
Кореша2024, 86 мин
- 8.8
У людей так бывает2023, 94 мин
- 8.7
Макс и Гусь2023
- 8.9
За Палыча!2023, 87 минБесплатно
- 6.6
Бодибилдер2022, 87 минБесплатно
- 8.6
Хр�онос2022, 98 минБесплатно
- 8.0
Наследство2022
- 8.9
Воспоминания Победы2021, 64 мин
- 6.5
Портной2020, 76 мин
- 8.8
Красный призрак2020, 94 мин
- 8.2
Кадиш2019, 83 минБесплатно
- 8.7
Высокая кухня2014Бесплатно
- 8.1
Клуши2012, 102 минБесплатно
- 9.1
Цветы от Лизы2010Бесплатно
- 9.1
Дочки-матери2009Бесплатно
- 8.9
Певица2009Бесплатно
- 8.4
КГБ в Смокинге2005