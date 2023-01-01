Певица (сериал, 2009) смотреть онлайн бесплатно
8.92009, Певица 1 сезон
Драмы, Мелодрамы18+
Сезоны и серии
Сюжет
Провинциальная певица Елене Егоровой родилась под счастливой звездой - ее заметил знаменитый столичный продюсер Георгий Рогожин. Как в сказке, Елена сразу превратилась в Эвелину, стала звездой и по совместительству женой Георгия, родила ему двоих детишек - что еще может хотеть женщина?
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- ДМРежиссёр
Дмитрий
Магонов
- НТАктриса
Наталья
Терехова
- БХАктёр
Борис
Хвошнянский
- Актёр
Александр
Волков
- Актриса
Ольга
Волкова
- ЕВАктриса
Екатерина
Воронина
- Актёр
Михаил
Горевой
- ОДАктриса
Оксана
Дорохина
- ЕКАктриса
Елена
Калинина
- Актёр
Сергей
Комаров
- АКАктриса
Алика
Котова
- ЮАСценарист
Юлия
Алёхина
- НВСценарист
Н�елли
Высоцкая
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АПМонтажёр
Александр
Павлов
- ВПОператор
Виктор
Пищальников
- ОВКомпозитор
Олег
Воляндо