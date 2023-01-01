Певица
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Певица

Певица (сериал, 2009) смотреть онлайн бесплатно

8.92009, Певица 1 сезон
Драмы, Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Провинциальная певица Елене Егоровой родилась под счастливой звездой - ее заметил знаменитый столичный продюсер Георгий Рогожин. Как в сказке, Елена сразу превратилась в Эвелину, стала звездой и по совместительству женой Георгия, родила ему двоих детишек - что еще может хотеть женщина?

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5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Певица»

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