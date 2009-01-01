Певица. Серия 1
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Певица (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02009, Певица. Серия 1
Драма, Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Провинциальная певица Елене Егоровой родилась под счастливой звездой - ее заметил знаменитый столичный продюсер Георгий Рогожин. Как в сказке, Елена сразу превратилась в Эвелину, стала звездой и по совместительству женой Георгия, родила ему двоих детишек - что еще может хотеть женщина?

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Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Певица»