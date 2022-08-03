Певица (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.02009, Певица. Серия 2
Драма, Мелодрама18+
Сезоны и серии
О сериале
Провинциальная певица Елене Егоровой родилась под счастливой звездой - ее заметил знаменитый столичный продюсер Георгий Рогожин. Как в сказке, Елена сразу превратилась в Эвелину, стала звездой и по совместительству женой Георгия, родила ему двоих детишек - что еще может хотеть женщина?
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- ДМРежиссёр
Дмитрий
Магонов
- НТАктриса
Наталья
Терехова
- БХАктёр
Борис
Хвошнянский
- Актёр
Александр
Волков
- Актриса
Ольга
Волкова
- ЕВАктриса
Екатерина
Воронина
- Актёр
Михаил
Горевой
- ОДАктриса
Оксана
Дорохина
- ЕКАктриса
Елена
Калинина
- Актёр
Сергей
Комаров
- АКАктриса
Алика
Котова
- ЮАСценарист
Юлия
Алёхина
- НВСценарист
Нелли
Высоцкая
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АПМонтажёр
Александр
Павлов
- ВПОператор
Виктор
Пищальников
- ОВКомпозитор
Олег
Воляндо