Певица. Серия 2
Wink
Сериалы
Певица
1-й сезон
2-я серия

Певица (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.02009, Певица. Серия 2
Драма, Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Провинциальная певица Елене Егоровой родилась под счастливой звездой - ее заметил знаменитый столичный продюсер Георгий Рогожин. Как в сказке, Елена сразу превратилась в Эвелину, стала звездой и по совместительству женой Георгия, родила ему двоих детишек - что еще может хотеть женщина?

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Певица»