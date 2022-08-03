Певица (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Провинциальная певица Елене Егоровой родилась под счастливой звездой - ее заметил знаменитый столичный продюсер Георгий Рогожин. Как в сказке, Елена сразу превратилась в Эвелину, стала звездой и по совместительству женой Георгия, родила ему двоих детишек - что еще может хотеть женщина?

