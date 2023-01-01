Биография

Александр Волков — российский актер театра и кино. Родился в Московской области 21 сентября 1975 года. В детстве артист увлекался спортом и мечтал стать боксером. Выпустившись из школы, Александр открыл для себя актерское мастерство и стал посещать курсы, а затем поступил во ВГИК. Окончив вуз в 2001 году, начал работать в Московском драматическом театре имени Гоголя. Сегодня Волков служит в Малом театре. Дебютным проектом, в котором снялся Александр Волков, стал сериал «Тайный знак» 2001 года. Далее актер появился в эпизоде ситкома «Саша + Маша» на ТНТ, а следом — в многосерийной ленте «Рублевка Live». Всего в фильмографии актера около 30 работ, среди которых можно найти комедийную драму «Чики», картину «Герой нашего времени» 2006 года, а также полнометражные фильмы «Москва — Лопушки» и «Одна любовь на миллион».