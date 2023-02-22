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Подруги (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

8.52010, Подруги
Мелодрама88 мин16+

О фильме

Может ли жизнь, казавшаяся такой стабильной, в один миг рухнуть? Фильм «Подруги» — мелодрама о семейных трудностях и неожиданных поворотах судьбы с Аллой Югановой и Александром Волковым.

Сюжет вращается вокруг Любы Уваровой: после внезапного увольнения ее семья оказывается на грани кризиса. Ее муж Павел уже давно пытается найти работу, но безуспешно. Тут на горизонте появляется старая подруга Любы, Клавдия, которая когда-то была возлюбленной Павла. Сейчас Клава — успешная бизнес-леди, и она предлагает главному герою работу в другом городе. Но вместе с этим приходят и воспоминания о былых чувствах.

Может ли прошлое неожиданно ворваться в настоящее? Смотреть фильм «Подруги» можно в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

4.7 КиноПоиск