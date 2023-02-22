Может ли жизнь, казавшаяся такой стабильной, в один миг рухнуть? Фильм «Подруги» — мелодрама о семейных трудностях и неожиданных поворотах судьбы с Аллой Югановой и Александром Волковым.



Сюжет вращается вокруг Любы Уваровой: после внезапного увольнения ее семья оказывается на грани кризиса. Ее муж Павел уже давно пытается найти работу, но безуспешно. Тут на горизонте появляется старая подруга Любы, Клавдия, которая когда-то была возлюбленной Павла. Сейчас Клава — успешная бизнес-леди, и она предлагает главному герою работу в другом городе. Но вместе с этим приходят и воспоминания о былых чувствах.



Может ли прошлое неожиданно ворваться в настоящее? Смотреть фильм «Подруги» можно в онлайн-кинотеатре Wink.

