О фильме
Может ли жизнь, казавшаяся такой стабильной, в один миг рухнуть? Фильм «Подруги» — мелодрама о семейных трудностях и неожиданных поворотах судьбы с Аллой Югановой и Александром Волковым.
Сюжет вращается вокруг Любы Уваровой: после внезапного увольнения ее семья оказывается на грани кризиса. Ее муж Павел уже давно пытается найти работу, но безуспешно. Тут на горизонте появляется старая подруга Любы, Клавдия, которая когда-то была возлюбленной Павла. Сейчас Клава — успешная бизнес-леди, и она предлагает главному герою работу в другом городе. Но вместе с этим приходят и воспоминания о былых чувствах.
Может ли прошлое неожиданно ворваться в настоящее? Смотреть фильм «Подруги» можно в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
- ОСРежиссёр
Олег
Смольников
- Актриса
Алла
Юганова
- Актёр
Александр
Волков
- ЯСАктриса
Янина
Соколовская
- ИГАктёр
Игорь
Гудеев
- ПУАктриса
Полина
Уварова
- НУАктриса
Наталья
Унгард
- ЮТАктёр
Юрий
Тузов
- РПАктёр
Роман
Павлушев
- АПАктриса
Анастасия
Платонова
- ВДАктёр
Валерий
Девятых
- ВАСценарист
Вадим
Авлошенко
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ВГОператор
Василий
Гладкий
- ССКомпозитор
Сергей
Скрипников