Подруги
Актёры и съёмочная группа фильма «Подруги»

Режиссёры

Олег Смольников

Режиссёр

Актёры

Алла Юганова

АктрисаЛюба Уварова
Александр Волков

АктёрПавел
Янина Соколовская

АктрисаКлава
Игорь Гудеев

АктёрНиколай Кожин
Полина Уварова

АктрисаКатя
Наталья Унгард

Актриса
Юрий Тузов

Актёр
Роман Павлушев

Актёр
Анастасия Платонова

Актриса
Валерий Девятых

Актёр

Сценаристы

Вадим Авлошенко

Сценарист

Продюсеры

Александр Кушаев

Продюсер
Ирина Заря

Продюсер

Операторы

Василий Гладкий

Оператор

Композиторы

Сергей Скрипников

Композитор