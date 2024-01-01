Схватка (фильм, 2024) смотреть онлайн

Телохранитель ищет виновников преступления, в котором подозревают его. Фильм «Схватка» — олдскульный боевик с участием Игоря Жижикина и Михаила Горевого.



Несмотря на прошлое в спецназе, Андрей уже давно бросил службу и стал телохранителем. Однако проблемы не оставляют его и тут: однажды вместе с коллегами он оказывается в засаде и единственный из всех остается в живых. Однако полиция не верит истории Андрея и обвиняет его в убийстве пяти человек. Ему не остается ничего, кроме как искать настоящих преступников, и находит неожиданную помощницу в лице стриптизерши Светы, которой нужно срочно добыть денег на дорогую операцию для матери.



Добьется ли Андрей своего, расскажет боевик «Схватка» 2024 года, смотреть который онлайн вы сможете на Wink.



Схватка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.