Схватка (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Телохранитель ищет виновников преступления, в котором подозревают его. Фильм «Схватка» — олдскульный боевик с участием Игоря Жижикина и Михаила Горевого.
Несмотря на прошлое в спецназе, Андрей уже давно бросил службу и стал телохранителем. Однако проблемы не оставляют его и тут: однажды вместе с коллегами он оказывается в засаде и единственный из всех остается в живых. Однако полиция не верит истории Андрея и обвиняет его в убийстве пяти человек. Ему не остается ничего, кроме как искать настоящих преступников, и находит неожиданную помощницу в лице стриптизерши Светы, которой нужно срочно добыть денег на дорогую операцию для матери.
Добьется ли Андрей своего, расскажет боевик «Схватка» 2024 года, смотреть который онлайн вы сможете на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Клепацкий
- ИГРежиссёр
Иван
Григолюнас
- Актёр
Дмитрий
Клепацкий
- МСАктриса
Мария
Столярова
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- АНАктёр
Александр
Носик
- Актёр
Александр
Рапопорт
- Актёр
Сергей
Комаров
- Актёр
Николай
Козак
- АНАктриса
Анна
Носатова
- Актёр
Александра
Булычёва
- ЕЗАктёр
Евгений
Зеленский
- ПСАктёр
Павел
Стонт
- ВКАктёр
Владимир
Колида
- АГАктёр
Антон
Гурьянов
- МПСценарист
Михаил
Погосов
- Сценарист
Дмитрий
Клепацкий
- ПЕСценарист
Павел
Еремин
- МППродюсер
Михаил
Погосов
- АЗПродюсер
Александр
Златопольский
- ПЕПродюсер
Павел
Еремин
- Продюсер
Дмитрий
Клепацкий
- АППродюсер
Арсен
Петросян
- АВХудожник
Алексей
Воронцов
- СКХудожница
Светлана
Куликовская
- КШОператор
Константин
Шамраев
- СМКомпозитор
Сергей
Моисеенко
- ДФКомпозитор
Дмитрий
Фатеев