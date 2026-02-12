Встречные
Wink
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Встречные
7.82025, Встречные
Драма89 мин18+

Встречные (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Молодой режиссер знакомится с простым рабочим, который увлекает его в путешествие по деревне. Драма «Встречные» — фильм о поиске себя и смысла жизни, получивший специальный приз жюри кинофестиваля «Окно в Европу».

Режиссер-дебютант Саня вместе с продюсером едет на поезде в столицу, где должна состояться премьера его первого фильма. В пути Саня знакомится с Геной — веселым рабочим, который с легкостью вливается в компанию. Ночь выдается настолько бурной, что на следующий день Саня оказывается в деревне Гены. Тот собирается навестить свою бабушку, которая серьезно больна, и хочет, чтобы Саня сопровождал его в путешествии по воспоминаниям.

Об их одиссее по тихой деревне расскажет драма «Встречные» — фильм 2025 года смотреть можно в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.1 КиноПоиск