Молодой режиссер знакомится с простым рабочим, который увлекает его в путешествие по деревне. Драма «Встречные» — фильм о поиске себя и смысла жизни, получивший специальный приз жюри кинофестиваля «Окно в Европу».



Режиссер-дебютант Саня вместе с продюсером едет на поезде в столицу, где должна состояться премьера его первого фильма. В пути Саня знакомится с Геной — веселым рабочим, который с легкостью вливается в компанию. Ночь выдается настолько бурной, что на следующий день Саня оказывается в деревне Гены. Тот собирается навестить свою бабушку, которая серьезно больна, и хочет, чтобы Саня сопровождал его в путешествии по воспоминаниям.



Об их одиссее по тихой деревне расскажет драма «Встречные» — фильм 2025 года смотреть можно в онлайн-кинотеатре Wink.

