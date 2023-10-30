Кадиш (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Послание от узника концлагеря объединяет двух людей из совершенно разных миров. Драма режиссера «Свидетелей» Константина Фама с Владимиром Кошевым и Михаилом Горевым. Скрипач Леонид из Москвы приезжает в США, где встречает Рэйчел — учительницу, работающую в Нью-Йорке. На первый взгляд их ничего не связывает, но завещание, составленное когда-то жертвой холокоста заставляет Рэйчел и Леонида увидеть, как много у них общего и как история предков влияет на их нынешнюю жизнь. Помимо прочего, они узнают грустное предание скрипки, которая скрашивала тяжелые будни узников концлагеря. Как изменится жизнь скрипача и учительницы, вы узнаете на Wink в драме «Кадиш» — фильм 2019 года здесь можно смотреть онлайн.

