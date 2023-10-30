Кадиш (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Послание от узника концлагеря объединяет двух людей из совершенно разных миров. Драма режиссера «Свидетелей» Константина Фама с Владимиром Кошевым и Михаилом Горевым. Скрипач Леонид из Москвы приезжает в США, где встречает Рэйчел — учительницу, работающую в Нью-Йорке. На первый взгляд их ничего не связывает, но завещание, составленное когда-то жертвой холокоста заставляет Рэйчел и Леонида увидеть, как много у них общего и как история предков влияет на их нынешнюю жизнь. Помимо прочего, они узнают грустное предание скрипки, которая скрашивала тяжелые будни узников концлагеря. Как изменится жизнь скрипача и учительницы, вы узнаете на Wink в драме «Кадиш» — фильм 2019 года здесь можно смотреть онлайн.
СтранаРоссия, Беларусь
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.7 IMDb
- КФРежиссёр
Константин
Фам
- ЛКАктёр
Ленн
Кудрявицки
- МКАктриса
Маша
Кинг
- Актёр
Владимир
Кошевой
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актёр
Вячеслав
Чепурченко
- АКАктёр
Алим
Кандур
- Актриса
Маруся
Зыкова
- Актриса
Анжелика
Каширина
- Актёр
Алексей
А. Петрухин
- НИАктриса
Надежда
Иванова
- КФСценарист
Константин
Фам
- ВФСценарист
Вероника
Фам
- КФПродюсер
Константин
Фам
- КМПродюсер
Катерина
Михайлова
- ТДПродюсер
Таня
Довидовская
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- АПМонтажёр
Александр
Поддубский
- ОДОператор
Отабек
Джураев
- ААОператор
Александр
Алейников
- МВОператор
Михаил
Вихров