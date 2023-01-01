Маруся Зыкова

Биография

Российская актриса Мария Зыкова родилась 25.01.1986 г. в Москве. Снималась в кино и сериалах, играла в театре, принимала участие в телешоу «Ледниковый период» и «Большая разница». Детство будущей актрисы прошло на Сахалине, в городке Оха. Из-за разрушений в результате сильного землетрясения, задевшего соседний город Нефтегорск в 1995 г., ее семье пришлось покинуть родной город и перебраться в Тулу. Именно там Зыкова и окончила общеобразовательную школу № 4. С ранних лет она уже принимала участие в театральных постановках, которые устраивал местный юношеский театр. Первое высшее образование – экономическое, второе она получила уже в ГИТРе (факультет журналистики). Карьера артистки на телевидении началась в 2007 г., когда ее пригласили принять участие в телевизионном шоу «Большая разница». Интересно отметить, что продюсер шоу Руслан Сорокин стал ее гражданским мужем. Там она снималась вплоть до 2012 г., пока не завершила курс драмы у Седакова. Наиболее известные роли Маруси Зыковой – в фильмах «Любовь-морковь – 3» (2011 г.), «О чем говорят мужчины» (2011 г.), «Деревенский роман» (2015 г.), «Первая любовь» (2016 г.), «Скрипка» (2017 г.), «Живой» (2017 г.). Для телезрителей актриса почти всегда предстает в романтичном амплуа.