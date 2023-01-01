Биография

Анжелика Каширина — российская актриса кино, телевидения и театра. Родилась в Салавате 24 января 1986 года. В школьные времена часто выходила на сцену, выступала в непрофессиональных постановках. После получения аттестата поступила на факультет музыкального театра Российского института театрального искусства, училась на курсе Немчинской. Сотрудничала с агентством «Арт-партнер», играла в спектакле «Счастливчик Смит». Также принимала участие в постановках Алексея Кирющенко «Жених с того света», «Жениться вам надо, барин». Фильмография Анжелики Кашириной насчитывает более 30 работ. Ее можно увидеть в юмористических сериалах «Даешь молодежь!», «Одна за всех», в комедиях «Анжелика», «90-е. Весело и громко», «Гранд», «Мамочки».