Анжелика (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Каково это — жить жизнь за двоих? Комедийный сериал со Анжеликой Кашириной о трудностях девушки в мире, где судят по обложке.



Лика — обыкновенная студентка, она ходит с подругами на шопинг и мечтает о прекрасном принце. Есть только одно «но»: девушка, мягко говоря, не худышка, а сбросить вес никак не получается. Тем временем тот самый принц, а по совместительству одногруппник, �совсем не обращает на нее внимания. Анжелика больше всего на свете мечтает стать стройной красоткой, и однажды ее желание сбывается. Девушка становится звездой университета, ловит взгляды парней... пока на следующий день снова не превращается в «толстушку».



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