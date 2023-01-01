Анжелика (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно
- 18+27 мин
Анжелика
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+25 мин
Анжелика
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Анжелика
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Анжелика
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Анжелика
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Анжелика
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Анжелика
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Анжелика
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Анжелика
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Анжелика
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Анжелика
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Анжелика
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Анжелика
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Анжелика
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Анжелика
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+25 мин
Анжелика
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+25 мин
Анжелика
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+25 мин
Анжелика
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+25 мин
Анжелика
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+25 мин
Анжелика
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
Каково это — жить жизнь за двоих? Комедийный сериал со Анжеликой Кашириной о трудностях девушки в мире, где судят по обложке.
Лика — обыкновенная студентка, она ходит с подругами на шопинг и мечтает о прекрасном принце. Есть только одно «но»: девушка, мягко говоря, не худышка, а сбросить вес никак не получается. Тем временем тот самый принц, а по совместительству одногруппник, �совсем не обращает на нее внимания. Анжелика больше всего на свете мечтает стать стройной красоткой, и однажды ее желание сбывается. Девушка становится звездой университета, ловит взгляды парней... пока на следующий день снова не превращается в «толстушку».
Сможет ли героиня справиться с этим «подарком судьбы» и стать счастливой? Ответ в многосерийной комедии «Анжелика» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- РНРежиссёр
Радда
Новикова
- Режиссёр
Антон
Федотов
- ВИРежиссёр
Валерия
Ивановская
- АМРежиссёр
Антон
Маслов
- Актриса
Анжелика
Каширина
- Актриса
Любовь
Толкалина
- МБАктриса
Мария
Баева
- Актриса
Ксения
Теплова
- Актёр
Аристарх
Венес
- ИЛАктёр
Игорь
Лантратов
- Актриса
Наталья
Бардо
- МГАктриса
Марина
Гайзидорская
- АКАктёр
Александр
Константинов
- ЕГАктёр
Евгений
Гончаров
- ВКСценарист
Вадим
Комиссарук
- Сценарист
Татьяна
Гончарова
- Сценарист
Олег
Мастич
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Оператор
Вячеслав
Сотников
- ИПОператор
Иван
Поморин
- АМКомпозитор
Алексей
Массалитинов