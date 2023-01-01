Биография

Татьяна Гончарова — сценарист и продюсер кино и телевидения. Начала свою карьеру с написания текстов для комедийных шоу «Слава богу, ты пришел!», «Даешь молодежь!» и «6 кадров». После этого получила приглашения на проект «Кухня», который получил всероссийскую славу. В 2021 году попробовала себя в роли режиссера, сняв кулинарную телевизионную программу «Женька-Печенька». Сегодня фильмография Татьяны Гончаровой насчитывает более 10 проектов. Как сценарист работала на таких сериалах, как «Отель Элеон», «Короче», «Как я стал русским». Кроме того, во время съемок многосерийных картин «Анжелика» и «ИП Пирогова» писала не только тексты, но и занимала должность продюсера.