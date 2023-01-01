ИП Пирогова (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Обманутая женщина становится предпринимателем-кондитером. Елена Подкаминская в комедийной мелодраме от создателей «Вампиров средней полосы» и «Поехавшей».



После предательства супруга домохозяйка Вера решается на смелый поступок: открывает прямо дома кондитерскую мастерскую «ИП Пирогова», чтобы монетизировать любимое хобби. Вера делает первые неуверенные шаги в мире предпринимательства, сталкивается с трудностями, учится на ошибках, постепенно завоевывая сердца клиентов. В то же время начинающая бизнес-леди не забывает заботиться о родных: взрослеющей дочери, пожилом отце и младшей сестре.



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