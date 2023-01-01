ИП Пирогова (сериал, 2019) смотреть онлайн
- 18+28 мин
ИП Пирогова
Сезон 1 Серия 1
- 18+26 мин
ИП Пирогова
Сезон 1 Серия 2
- 18+25 мин
ИП Пирогова
Сезон 1 Серия 3
- 18+25 мин
ИП Пирогова
Сезон 1 Серия 4
- 18+25 мин
ИП Пирогова
Сезон 1 Серия 5
- 18+25 мин
ИП Пирогова
Сезон 1 Серия 6
- 18+24 мин
ИП Пирогова
Сезон 1 Серия 7
- 18+24 мин
ИП Пирогова
Сезон 1 Серия 8
- 18+24 мин
ИП Пирогова
Сезон 1 Серия 9
- 18+25 мин
ИП Пирогова
Сезон 1 Серия 10
- 18+23 мин
ИП Пирогова
Сезон 1 Серия 11
- 18+24 мин
ИП Пирогова
Сезон 1 Серия 12
- 18+25 мин
ИП Пирогова
Сезон 1 Серия 13
- 18+25 мин
ИП Пирогова
Сезон 1 Серия 14
- 18+25 мин
ИП Пирогова
Сезон 1 Серия 15
- 18+24 мин
ИП Пирогова
Сезон 1 Серия 16
- 18+25 мин
ИП Пирогова
Сезон 1 Серия 17
- 18+25 мин
ИП Пирогова
Сезон 1 Серия 18
- 18+25 мин
ИП Пирогова
Сезон 1 Серия 19
- 18+25 мин
ИП Пирогова
Сезон 1 Серия 20
Сюжет
Обманутая женщина становится предпринимателем-кондитером. Елена Подкаминская в комедийной мелодраме от создателей «Вампиров средней полосы» и «Поехавшей».
После предательства супруга домохозяйка Вера решается на смелый поступок: открывает прямо дома кондитерскую мастерскую «ИП Пирогова», чтобы монетизировать любимое хобби. Вера делает первые неуверенные шаги в мире предпринимательства, сталкивается с трудностями, учится на ошибках, постепенно завоевывая сердца клиентов. В то же время начинающая бизнес-леди не забывает заботиться о родных: взрослеющей дочери, пожилом отце и младшей сестре.
Сможет ли Вера создать успешный бизнес и найти время для романтических приключений в своем плотном расписании? Узнаете, если начнете смотреть «ИП Пирогова» – онлайн сериал доступен на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- АМРежиссёр
Антон
Маслов
- АСРежиссёр
Акаки
Сахелашвили
- ДБРежиссёр
Дарья
Балинова
- Режиссёр
Илья
Силаев
- Актриса
Елена
Подкаминская
- Актёр
Данила
Дунаев
- Актриса
Василина
Юсковец
- Актёр
Александр
Панкратов-Чёрный
- Актриса
Ксения
Теплова
- АКАктёр
Александр
Константинов
- Актриса
Елена
Валюшкина
- ГБАктриса
Галина
Безрук
- АФАктриса
Алиса
Феоктистова
- ПГАктёр
Павел
Грязнов
- Сценарист
Татьяна
Гончарова
- НАСценарист
Нжде
Айрапетян
- ДКСценарист
Дмитрий
Крепчук
- АЗСценарист
Алексей
Зуенок
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ДЭХудожница
Дарья
Эдокова
- ЕАХудожница
Екатерина
Агуреева
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- АОМонтажёр
Армен
Оганян
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- Оператор
Федор
Стручев
- ЕАОператор
Евгения
Абдель-Фаттах
- Оператор
Станислав
Шарков
- Оператор
Денис
Першин
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов