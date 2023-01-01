ИП Пирогова
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ИП Пирогова

ИП Пирогова (сериал, 2019) смотреть онлайн

9.32019, ИП Пирогова 4 сезона
Комедии, Русские18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Обманутая женщина становится предпринимателем-кондитером. Елена Подкаминская в комедийной мелодраме от создателей «Вампиров средней полосы» и «Поехавшей».

После предательства супруга домохозяйка Вера решается на смелый поступок: открывает прямо дома кондитерскую мастерскую «ИП Пирогова», чтобы монетизировать любимое хобби. Вера делает первые неуверенные шаги в мире предпринимательства, сталкивается с трудностями, учится на ошибках, постепенно завоевывая сердца клиентов. В то же время начинающая бизнес-леди не забывает заботиться о родных: взрослеющей дочери, пожилом отце и младшей сестре.

Сможет ли Вера создать успешный бизнес и найти время для романтических приключений в своем плотном расписании? Узнаете, если начнете смотреть «ИП Пирогова» – онлайн сериал доступен на видеосервисе Wink!

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ИП Пирогова»

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