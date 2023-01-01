ИП Пирогова (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн

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Крупный контракт — новые горизонты: Вера едет в Питер! Продолжайте следить за развитием кондитерской в комедии «ИП Пирогова» — 3 сезон онлайн доступен на портале Wink!



В третьем сезоне Пирогову ждет новый жизненный этап, в котором потребуется смелость. Кондитерская процветает благодаря крупному клиенту — ресторану «Бальзак гурмэ», так что предпринимательница с энтузиазмом отправляется в Санкт-Петербург, чтобы открыть новую кафе-пекарню с Денисом Алексеевичем и его сетью ресторанов. Несмотря на успех, ее сердце тоскует по дому и московскому бизнесу. Тем временем Дима снова сходится с Майей, а все заботы о семейном кафе в Москве берет на себя Саша, которая вот-вот родит...



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