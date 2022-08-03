ИП Пирогова. Сезон 3. Серия 8
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ИП Пирогова
3-й сезон
8-я серия

ИП Пирогова (сериал, 2021) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

9.32021, ИП Пирогова. Сезон 3. Серия 8
Комедия, Мелодрама18+
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Сезоны и серии

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О сериале

Ода малому бизнесу и современной сильной женщине. Вера Пирогова — домохозяйка, поглощeнная семейными заботами на протяжении 15 лет брака. После измены мужа она, чтобы прокормить себя и родных, начала свой сТОРТап в кондитерском искусстве и привлекла к нему дочь, отца и эксцентричную сестру.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ИП Пирогова»