Биография

Ксения Теплова – популярная российская актриса. Родилась в Москве в 1986 году. Известна зрителю по ролям в сериалах «Сватьи», «Метод Лавровой» и «Анжелика». Актриса снимается в популярных телевизионных проектах и работает в театре. В 2015 году вошла в топ-10 самых талантливых актрис телеканала СТС. Ксения Теплова родилась в семье творческих людей. Ее мать, известный хореограф, с детства привила дочери любовь к танцам. Это увлечение впоследствии сыграло важную роль в карьере актрисы. Отец Ксении Тепловой – популярный актер театра и кино Виктор Васильев. После окончания школы будущая актриса поступила на обучение в Школу-студию МХАТ. Будучи выпускницей учебного заведения, актриса отмечена специальной премией за одну из главных ролей в «Пьесе без названия». 2007 год стал для Ксении Тепловой годом начала ее профессиональной карьеры. В роли современной Кармен актриса успешно использует прекрасную хореографическую подготовку. Успешный образ Кармен способствует получению спектаклем престижной театральной награды «Золотая маска». Театральная карьера актрисы насчитывает уже более 20 успешных ролей. Параллельно с работой в театре Ксения Теплова – актриса кино. Она известна по ролям в популярных молодежных сериалах «Полный вперед», «Папа на вырост», «Сватьи», «Жена напрокат». Актриса находится в отношениях с коллегой Артемом Быстровым и имеет дочь.