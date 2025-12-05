Цезарь
Wink
Сериалы
Цезарь

Цезарь (сериал, 2025) смотреть онлайн

7.02025, Цезарь 1 сезон
Комедия16+

Этот сериал пока недоступен

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жизнь обычного охранника меняется, когда он ошибочно решает, что является потомком знаменитого римского политика. Вдохновляющая комедия «Цезарь» — сериал с Михаилом Трухиным о вере в себя.

Геша — ничем не примечательный охранник с самой обычной семьей. Кажется, что его жизнь проходит зря: окружающие постоянно находят причины для насмешек, и Гешу не покидает ощущение, что он не добился ничего стоящего. Но вот однажды он узнает о своем прадедушке, полковнике Цезаре. Ударение в его фамилии падало на второй слог, но это не помешало Геше сделать смелый вывод — его род наверняка происходит от знаменитого римского военачальника. Самооценка Геши на глазах растет, и теперь он уверен — впереди ждут великие дела.

К чему это приведет, вы узнаете, если будете смотреть сериал «Цезарь» в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг