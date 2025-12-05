Цезарь (сериал, 2025) смотреть онлайн

Жизнь обычного охранника меняется, когда он ошибочно решает, что является потомком знаменитого римского политика. Вдохновляющая комедия «Цезарь» — сериал с Михаилом Трухиным о вере в себя.



Геша — ничем не примечательный охранник с самой обычной семьей. Кажется, что его жизнь проходит зря: окружающие постоянно находят причины для насмешек, и Гешу не покидает ощущение, что он не добился ничего стоящего. Но вот однажды он узнает о своем прадедушке, полковнике Цезаре. Ударение в его фамилии падало на второй слог, но это не помешало Геше сделать смелый вывод — его род наверняка происходит от знаменитого римского военачальника. Самооценка Геши на глазах растет, и теперь он уверен — впереди ждут великие дела.



