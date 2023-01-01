Биография

Андрей Курносов — российский театральный и киноактер. Родился в Москве 6 апреля 1982 года. Будущий артист обучался в Российском институте театрального искусства. Работал с музеем-театром «Булгаковский дом». На сцене в постановке «Мастер и Маргарита» играл несколько ролей: Поплавского, Бенгальского и Берлиоза. Сегодня Андрей Курносов активно снимается не только в сериалах, но и в фильмах — на его счету уже более 70 работ. Актера можно увидеть в таких проектах, как «#СеняФедя», «Беспринципные», «Немцы», «Регби», «Нефутбол». В 2022 году исполнил главную роль в сериале «Братья».