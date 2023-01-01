Стандарты красоты. Новая любовь
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Стандарты красоты. Новая любовь

Стандарты красоты. Новая любовь (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Стандарты красоты. Новая любовь 1 сезон
Мелодрама16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Катерина все еще живет с родителями. Муж не оставляет попыток вернуть ее. Между тем, Катерина все время думает об Антоне и хочет объясниться с ним. На работе Катерина делает первые заметные успехи, у нее налаживаются взаимоотношения с коллегами, и только завистливая Александра ненавидит Катерину все сильнее. Алла Юрьевна изо всех сил пытается найти Катерине нового мужа. Для этого она даже становится клиентом фитнес-клуба, сделав жизнь Катерины невыносимой не только дома, но и на работе.

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Стандарты красоты. Новая любовь»