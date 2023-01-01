Биография

Даниил Белых – актер, известный российскому зрителю своими работами в кино. Чаще снимается в украинских проектах, но у него есть и весьма удачные роли в русских фильмах. Будущий артист родился в Иркутске в 1979 году. Он пошел по стопам своей мамы, актрисы Наталии Колякановой, и окончил Театральное училище им. Щукина. Сниматься Белых начал рано, его дебют был в картине «Хрусталев, машину!». У актера непростой характер, и из-за творческих разногласий он сменил не один театр. Даниил несколько раз был женат, есть сын. Он не любит социальные сети и редко радует поклонников личными фотографиями. Сейчас живет в Одессе и в своих интервью сетует на непростые отношения между Россией и Украиной. Даниил Белых много снимается в кино и сериалах. Широкую известность ему принесла роль Василия в популярном сериале «День рождения Буржуя – 2». Также среди удачных проектов артиста стоит выделить «Ландыш серебристый», сериалы «Сваты» и «FM и ребята». В 2015 году получил приз за главную роль в комедии «Дабл-трабл». Также Белых снял несколько своих фильмов в качестве режиссера. В последнее время он чаще снимается в сериалах и открыт для новых интересных предложений от российских режиссеров.