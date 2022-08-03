Дабл Трабл (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Роман ведет холостяцкий образ жизни и свое шоу на радио. Он раздает советы слушателям, приправляя их колкими шутками. Пока одна из них не оборачивается против него самого. На вопрос Алены, ехать ли ей к отцу, Роман отвечает «Конечно!». Он не знает, что в эфире — плод его случайной связи.

