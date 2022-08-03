Дабл Трабл
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Дабл Трабл

Дабл Трабл (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.82015, Дабл Трабл
Комедия, Мелодрама80 мин12+

О фильме

Роман ведет холостяцкий образ жизни и свое шоу на радио. Он раздает советы слушателям, приправляя их колкими шутками. Пока одна из них не оборачивается против него самого. На вопрос Алены, ехать ли ей к отцу, Роман отвечает «Конечно!». Он не знает, что в эфире — плод его случайной связи.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дабл Трабл»