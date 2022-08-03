Дабл Трабл (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
8.82015, Дабл Трабл
Комедия, Мелодрама80 мин12+
О фильме
Роман ведет холостяцкий образ жизни и свое шоу на радио. Он раздает советы слушателям, приправляя их колкими шутками. Пока одна из них не оборачивается против него самого. На вопрос Алены, ехать ли ей к отцу, Роман отвечает «Конечно!». Он не знает, что в эфире — плод его случайной связи.
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
3.6 IMDb
- Режиссёр
Эдуард
Оганесян
- Актёр
Даниил
Белых
- ЕВАктриса
Екатерина
Варнава
- ВКАктриса
Валерия
Куликова
- Актёр
Даниил
Кузнец
- САктриса
Слава
- СМАктёр
Сергей
Мезенцев
- Актёр
Владимир
Тишко
- ЮМАктриса
Юлия
Морозова
- КПАктриса
Катарина
Пудар
- Сценарист
Эдуард
Оганесян
- ЕВПродюсер
Екатерина
Волович
- МЗПродюсер
Мария
Затуловская
- ЕКХудожница
Елена
Казакевич
- Оператор
Юрий
Никогосов
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев
- ВНКомпозитор
Вадим
Некрасов