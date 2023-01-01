Биография

Эдуард Оганесян — российский режиссер, сценарист и художник. Родился в городе Тырныауз 12 июня 1980 года. Эдуард с юных лент интересовался живописью и занимался рисованием. После школы будущий кинодеятель поступил во ВГИК, где обучался на режиссерском факультете, однако позже выяснилось, что у Оганесяна есть талант в области бутафории и декорирования, так что свой путь в кино он начинал с должности художника-постановщика. Режиссерским дебютом Эдуарда Оганесяна стал короткометражный фильм «Азниф» в 2010 году. К полному метру постановщик приступил только через пять лет — он снял мелодраму «Дабл трабл» с Екатериной Варнавой в главной роли. Главным проектом в фильмографии Оганесяна считается криминальная комедия для more originals «Чики».