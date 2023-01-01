Чики
Wink
Сериалы
Чики
8.82020, Чики 1 сезон
Драмы, Комедии18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сериал Чики (2020 год) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сенсационное драмеди о четырех подругах и их борьбе за счастье.

Света, Марина и Людка работают в одном из притонов маленького южного городка. Их бывшая напарница Жанна возвращается из Москвы с бизнес-планом: завязать с проституцией и открыть фитнес-клуб. Подруги постепенно проникаются ее амбициями, но путь к новой жизни оказывается намного труднее и опаснее, чем им казалось.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чики»

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