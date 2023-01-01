Сериал Чики (2020 год) смотреть онлайн

Сюжет

Сенсационное драмеди о четырех подругах и их борьбе за счастье.



Света, Марина и Людка работают в одном из притонов маленького южного городка. Их бывшая напарница Жанна возвращается из Москвы с бизнес-планом: завязать с проституцией и открыть фитнес-клуб. Подруги постепенно проникаются ее амбициями, но путь к новой жизни оказывается намного труднее и опаснее, чем им казалось.



Если хотите узнать, получится ли у подруг распрощаться с прошлым и осуществить задуманное, оставайтесь с Wink, чтобы смотреть сериал «Чики» онлайн в хорошем качестве!



Все сезоны сериала Чики смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.