Чики (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
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История о девушках по вызову, которые решают покончить с темным прошлым. Не пропустите 1 сезон комедийной драмы «Чики» — смотреть онлайн его можно на Wink!
В первом сезоне вы познакомитесь с проститутками Светой, Мариной и Людой, которые коротают дни в притоне на трассе. В их рабочие будни внезапно врывается экс-напарница Жанна, которая приехала из Москвы, чтобы открыть в родном городе фитнес-клуб. Наслушавшись подругу об ее успешной столичной жизни, девушки решают вложиться в легальный бизнес и завязать с проституцией. Поставить точку в старой карьере оказывается сложнее, чем они рассчитывали: банк не выдает кредит, а сутенер не отпускает наемниц просто так. Чтобы дойти до цели, девушкам приходится рискнуть всем, что у них есть, в том числе и жизнями.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Эдуард
Оганесян
- Актриса
Ирина
Горбачёва
- Актриса
Ирина
Носова
- Актриса
Варвара
Шмыкова
- Актриса
Алёна
Михайлова
- Актёр
Михаил
Тройник
- Актёр
Даниил
Кузнец
- Актёр
Виталий
Кищенко
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актёр
Стивен
Томас Окснер
- Сценарист
Эдуард
Оганесян
- Сценарист
Настя
Кузнецова
- Сценарист
Антон
Коломеец
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Юлия
Иванова
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Михаил
Врубель
- ДКХудожник
Данила
Коликов
- Художник
Ренат
Гонибов
- ЕКХудожница
Елена
Казакевич
- Монтажёр
Эдуард
Оганесян
- АММонтажёр
Александр
Мальцев
- ВАМонтажёр
Владимир
Аршинин
- ИБМонтажёр
Ирина
Бычкова
- Оператор
Юрий
Никогосов
- Оператор
Михаил
Дементьев