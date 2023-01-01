Чики (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

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История о девушках по вызову, которые решают покончить с темным прошлым. Не пропустите 1 сезон комедийной драмы «Чики» — смотреть онлайн его можно на Wink!



В первом сезоне вы познакомитесь с проститутками Светой, Мариной и Людой, которые коротают дни в притоне на трассе. В их рабочие будни внезапно врывается экс-напарница Жанна, которая приехала из Москвы, чтобы открыть в родном городе фитнес-клуб. Наслушавшись подругу об ее успешной столичной жизни, девушки решают вложиться в легальный бизнес и завязать с проституцией. Поставить точку в старой карьере оказывается сложнее, чем они рассчитывали: банк не выдает кредит, а сутенер не отпускает наемниц просто так. Чтобы дойти до цели, девушкам приходится рискнуть всем, что у них есть, в том числе и жизнями.



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