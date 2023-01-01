Биография

Ренат Гонибов — художник-постановщик и актер. Родился в немецком городе Шверине 25 февраля 1980 года. Основная карьера кинодеятеля началась в 2009 году, но в 2020-м он побывал на съемочной площадке как актер. Ренат получил эпизодическую роль в многосерийной драме «Чики». Над ней же он работал и как постановщик. В творческой биографии Рената Гонибова 30 проектов. В конце нулевых художник принимал участие в создании фильма «Антикиллер Д.К: Любовь без памяти». Через год взялся за ленты «Обратное движение» и «Московский фейерверк». Самыми популярными картинами, над которыми работал Гонибов, стали комедия «Беспринципные в деревне», полнометражный военный фильм «Летчик», сериал «Отель Элеон» и драма «Духless».