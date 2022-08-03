Чики (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Света продолжает сближаться с Антоном, да и у остальных подруг налаживается личная жизнь: между Мариной и Костей пробегает искра, а к Люде в магазин все чаще наведывается Юра. Бизнес-дела тоже идут в гору: предпринимательницы, наконец, зажигают новую вывеску и устраивают по этому поводу маленький праздник, однако радость длится недолго — внезапно на порог заявляются кавказцы с претензией на помещение. Руку помощи протягивает мама Марины, но так ли бескорыстна ее инициатива?
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Эдуард
Оганесян
- Актриса
Ирина
Горбачёва
- Актриса
Ирина
Носова
- Актриса
Варвара
Шмыкова
- Актриса
Алёна
Михайлова
- Актёр
Михаил
Тройник
- Актёр
Даниил
Кузнец
- Актёр
Виталий
Кищенко
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актёр
Стивен
Томас Окснер
- Сценарист
Эдуард
Оганесян
- Сценарист
Настя
Кузнецова
- Сценарист
Антон
Коломеец
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Юлия
Иванова
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Михаил
Врубель
- ДКХудожник
Данила
Коликов
- Художник
Ренат
Гонибов
- ЕКХудожница
Елена
Казакевич
- Монтажёр
Эдуард
Оганесян
- АММонтажёр
Александр
Мальцев
- ВАМонтажёр
Владимир
Аршинин
- ИБМонтажёр
Ирина
Бычкова
- Оператор
Юрий
Никогосов
- Оператор
Михаил
Дементьев