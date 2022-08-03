Чики. Серия 6
Wink
Сериалы
Чики
1-й сезон
6-я серия
8.82020, Чики. Серия 6
Драма, Криминал18+

Чики (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Света продолжает сближаться с Антоном, да и у остальных подруг налаживается личная жизнь: между Мариной и Костей пробегает искра, а к Люде в магазин все чаще наведывается Юра. Бизнес-дела тоже идут в гору: предпринимательницы, наконец, зажигают новую вывеску и устраивают по этому поводу маленький праздник, однако радость длится недолго — внезапно на порог заявляются кавказцы с претензией на помещение. Руку помощи протягивает мама Марины, но так ли бескорыстна ее инициатива?

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чики»