Света продолжает сближаться с Антоном, да и у остальных подруг налаживается личная жизнь: между Мариной и Костей пробегает искра, а к Люде в магазин все чаще наведывается Юра. Бизнес-дела тоже идут в гору: предпринимательницы, наконец, зажигают новую вывеску и устраивают по этому поводу маленький праздник, однако радость длится недолго — внезапно на порог заявляются кавказцы с претензией на помещение. Руку помощи протягивает мама Марины, но так ли бескорыстна ее инициатива?



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