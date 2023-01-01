Ирина Горбачёва

Биография

Ирина Горбачева — российская актриса театра, кино и дубляжа. Автор собственного блога. Лауреатка премий «Ника» и «Золотой орел». Родилась в Мариуполе 10 апреля 1988 года. Ирина с детства занималась танцами и вокалом, однако, поступив в ВТУ имени Щукина, целиком и полностью сосредоточилась на актерском мастерстве. Еще будучи студенткой второго курса, она принимала участие в спектаклях. Первые серьезные роли девушка получила в Театре Вахтангова. В дальнейшем она участвовала в постановках «Мастерской Петра Фоменко» и театра Арто. В 2008 году Ирина Горбачева дебютировала в фильме «Индиго», где исполнила эпизодическую роль. Два года спустя артистка получила предложение сыграть Лену в «Компенсации». Наиболее известными проектами с участием актрисы являются «Чики», «Молодая гвардия», «Я худею» и «Аритмия». Среди последних работ Горбачевой ленты «Огонь» и «Обратная связь».