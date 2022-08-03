Мультфильм Балерина (2016)
О фильме
Сирота мечтает стать артисткой балета. Добрый франко-канадский мультфильм «Балерина» передает атмосферу XIX века.
Одиннадцатилетняя Фелис живет в детском приюте и грезит о сцене. Вместе с лучшим другом по имени Виктор она сбегает в Париж, но в суматохе теряет своего спутника. Блуждая по улицам в одиночестве, сиротка знакомится с уборщицей Одеттой. Та разрешает девочке переночевать в доме своих господ, чья дочь готовится поступать в балетную школу. Прикинувшись богатой наследницей, Фелис успешно проходит вступительные испытания. Но обучение в школе танцев оказывается сложным, и теперь девочке придется много работать, чтобы доказать талант и мастерство.
Какая судьба ожидает Фелис, когда правда выйдет наружу, узнаете в красочной истории «Балерина».
СтранаКанада, Франция
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Музыка
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
- ЭСРежиссёр
Эрик
Саммер
- Актриса
Эль
Фаннинг
- Актёр
Дэйн
ДеХаан
- Актриса
Карли
Рэй Джепсен
- Актриса
Мэдди
Зиглер
- ТСАктёр
Терренс
Скаммелл
- ТКАктёр
Тамир
Капелян
- ДХАктриса
Джули
Ханер
- ДШАктёр
Джо
Шеридан
- ЭДАктриса
Элана
Дункельман
- ШСАктриса
Шошана
Спелинг
- ЭССценарист
Эрик
Саммер
- ЛЗСценарист
Лоран
Зэйтун
- НДПродюсер
Николя
Дюваль-Адассовски
- ЛЗПродюсер
Лоран
Зэйтун
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ИЛАктриса дубляжа
Илзе
Лиепа
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актриса дубляжа
Ирина
Горбачёва
- ИТМонтажёр
Иванн
Тибодо
- ДКОператор
Джерика
Клилэнд
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт