Мультфильм Балерина (2016)

Сирота мечтает стать артисткой балета. Добрый франко-канадский мультфильм «Балерина» передает атмосферу XIX века.



Одиннадцатилетняя Фелис живет в детском приюте и грезит о сцене. Вместе с лучшим другом по имени Виктор она сбегает в Париж, но в суматохе теряет своего спутника. Блуждая по улицам в одиночестве, сиротка знакомится с уборщицей Одеттой. Та разрешает девочке переночевать в доме своих господ, чья дочь готовится поступать в балетную школу. Прикинувшись богатой наследницей, Фелис успешно проходит вступительные испытания. Но обучение в школе танцев оказывается сложным, и теперь девочке придется много работать, чтобы доказать талант и мастерство.



Какая судьба ожидает Фелис, когда правда выйдет наружу, узнаете в красочной истории «Балерина».

