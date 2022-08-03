Балерина
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Детям
Балерина

Мультфильм Балерина (2016)

9.32016, Ballerina
Мультфильм, Музыка85 мин6+
Фильм в подписке «Wink Дети»

О фильме

Сирота мечтает стать артисткой балета. Добрый франко-канадский мультфильм «Балерина» передает атмосферу XIX века.

Одиннадцатилетняя Фелис живет в детском приюте и грезит о сцене. Вместе с лучшим другом по имени Виктор она сбегает в Париж, но в суматохе теряет своего спутника. Блуждая по улицам в одиночестве, сиротка знакомится с уборщицей Одеттой. Та разрешает девочке переночевать в доме своих господ, чья дочь готовится поступать в балетную школу. Прикинувшись богатой наследницей, Фелис успешно проходит вступительные испытания. Но обучение в школе танцев оказывается сложным, и теперь девочке придется много работать, чтобы доказать талант и мастерство.

Какая судьба ожидает Фелис, когда правда выйдет наружу, узнаете в красочной истории «Балерина».

Страна
Канада, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Музыка
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Балерина»