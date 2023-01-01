Биография

Карли Рэй Джепсен — канадская певица, композитор и актриса. Родилась в городе Мишен 21 ноября 1985 года. Еще ребенком она любила выступать на сцене, а потому в школе играла во всех постановках музыкального театра. Поступила в колледж исполнительских искусств. Потом перебралась в Ванкувер, где зарабатывала на жизнь, работая в разное время помощником бариста, кондитером и барменом. Популярность ей принесло участие в пятом сезоне реалити-шоу Canadian Idol. Выпустила альбом Tug of War. Карли Рэй Джепсен сыграла саму себя в таких сериалах, как «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение», «Касл» и «Танцевальная лихорадка». Певица также озвучила Одетту в мультфильме «Балерина».