Биография

Мэдди Зиглер — американская актриса и танцовщица. Родилась в Питтсбурге 30 сентября 2002 года. С двухлетнего возраста начала заниматься балетом, обучалась стэпу, современному вокалу и джазу. Снималась в реалити-шоу Lifetime «Мамы в танце», когда ей было 8 лет. Снялась в серии музыкальных клипов Sia, начиная с Chandelier и Elastic Heart. Участвовала в различных телешоу и концертах, снималась в рекламе и на обложках журналов, устроила два танцевальных тура. С 2015 по 2017 год ежегодно входила в список «30 самых влиятельных подростков» по версии журнала Time. Ее «Дневники Мэдди» 2017 года стали бестселлером New York Times. В 2023 году вошла в список Forbes «30 до 30» в категории Hollywood & Entertainment. Мэдди Зиглер сыграла около 30 ролей в кино. Свою первую роль исполнила в сериале «До смерти красива», затем последовала роль в детективном сериале «Милые обманщицы». Сыграла главную роль в триллере «Книга Генри», мюзикле «Мьюзик». Среди ее ролей в кино — Миа в драме «Последствия», Велма в мюзикле «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, Линди в комедии «Вписаться любой ценой» и Рути в комедии «Моя старая задница».