Мьюзик (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
После очередной попытки вернуться к нормальной жизни и заново найти своe место в мире Зу узнаeт, что ей предстоит стать опекуном сводной сестры — аутичного подростка по имени Мьюзик. Зу совершенно не готова к новой для себя роли и первое время ей кажется, что наладить контакт невозможно. Произойдет ли в жизни сестер чудо, которое всегда ждет тех, кто умеет слышать сердцем?
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
3.2 IMDb
- Режиссёр
Сиа
- Актриса
Кейт
Хадсон
- ЛОАктёр
Лесли
Одом мл.
- Актриса
Мэдди
Зиглер
- ГЭАктёр
Гектор
Элизондо
- МКАктриса
Мэри
Кэй Плэйс
- БСАктёр
Брэндон
Су Ху
- ТНАктриса
Тиг
Нотаро
- Актёр
Бен
Шварц
- Актриса
Джульетт
Льюис
- ПШАктёр
Парвеш
Шина
- ДКСценарист
Даллас
Клэйтон
- Сценарист
Сиа
- Продюсер
Винсент
Ландэй
- Продюсер
Сиа
- ДБПродюсер
Джейсон
Баум
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ЕЗАктриса дубляжа
Елизавета
Запорожец
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- КВХудожница
Кристин
Вада
- АХХудожник
Аманда
Холлберг
- МШМонтажёр
Мэтт
Шесс
- ККМонтажёр
Кертисс
Клейтон