После очередной попытки вернуться к нормальной жизни и заново найти своe место в мире Зу узнаeт, что ей предстоит стать опекуном сводной сестры — аутичного подростка по имени Мьюзик. Зу совершенно не готова к новой для себя роли и первое время ей кажется, что наладить контакт невозможно. Произойдет ли в жизни сестер чудо, которое всегда ждет тех, кто умеет слышать сердцем?

