Мьюзик
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Мьюзик
8.52021, Music
Мюзикл, Триллер102 мин18+

Мьюзик (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

После очередной попытки вернуться к нормальной жизни и заново найти своe место в мире Зу узнаeт, что ей предстоит стать опекуном сводной сестры — аутичного подростка по имени Мьюзик. Зу совершенно не готова к новой для себя роли и первое время ей кажется, что наладить контакт невозможно. Произойдет ли в жизни сестер чудо, которое всегда ждет тех, кто умеет слышать сердцем?

Страна
Великобритания, США, Австралия
Жанр
Мюзикл, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
3.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мьюзик»