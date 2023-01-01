Биография

Бен Шварц — американский актер, комик, писатель, режиссер и продюсер. Обладатель премии «Эмми» за выдающуюся оригинальную музыку и тексты. Родился в Бронксе 15 сентября 1981 года. Шварц — выпускник и актер Upright Citizens Brigade Theater. Работал в Paramount Pictures, был штатным писателем третьего сезона Adult Swim «Робоцып» и вместе с Биллом Хейдером выступал консультантом по вокалу в фильме «Звездные войны: Пробуждение Силы». Является соавтором четырех книг. Актер также озвучивал мультфильмы «Симпсоны», «Робоцып», «Псих», «Закусочная Боба», «Трон: Восстание. Короткие истории», «Трон: Восстание», «Турбо», «Звери.», «Утиные истории», «Утиные истории. Короткие истории», «Эволюция Черепашек-ниндзя», «ЛЕГО Фильм 2», «Соник в кино», «МОДОК». Фильмография Бена Шварца насчитывает около 100 фильмов. Актер наиболее известен по таким проектам, как драмы «Нью-йоркская серенада», «Мир через замочную скважину», «Обитель лжи», «Любовь по рецепту и без», «Вмешательство», «Наизнанку», «Стендапер по жизни», «Постановка», короткометражки «Джейк и Амир», «Порнопрокат», «Я — Мицва», боевик «Семейные тайны», мультфильм «Классный ниндзя», комедии «Кофейный городок», «Работа актера над собой», «Счастливой годовщины», «Флора и Улисс», «Космические силы», головокружительная реальная история «Прогулка», боевик «Голубая игуана» и мюзикл «Мьюзик».