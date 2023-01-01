Биография

Елизавета Запорожец – российская актриса, актриса дубляжа. Родилась в Москве 7 февраля 2002 г. Начинающая актриса Елизавета Запорожец является выпускницей столичной школы № 2054, а до этого – обучалась в лицее №6. В настоящее время девушка заочно учится в ГИТИСе на факультете эстрады под руководством Ю. Б. Васильева. С 2015 г. по настоящее время является членом труппы театра «Айвенго». За плечами актрисы уже имеется внушительный опыт киносъемок в телесериалах. Первая роль Елизаветы Запорожец состоялась в возрасте 11 лет в детском научно-популярном телепроекте «Галилео» (2007 г.) телеканала «СТС». Затем была роль в скетч-коме «Светофор» (2011 г.) Вячеслава Муругова. В том же году ее пригласили на съемки сериала «Семейные драмы». В следующих сериалах Елизаветы Запорожец имя актрисы появляется в титрах: «Нонна» в мелодраме «Склифосовский» (2012 г.) с Максимом Авериным в главной роли, «Маша Сазонова» в комедии «Последний из Магикян» (2013 г.). В мелодраматической истории «И шарик вернется» (2013 г.) она играет «Лизу». В числе последних работ – роль «выпускницы» в популярном сериале Романа Волобуева «Просто представь, что мы знаем» (2020 г.) о современных масс-медиа.