Новенькие (сериал, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Молодежная драма о школьной травле с Глебом Калюжным в роли жертвы.
После размолвки с мужем мама 16-летнего Максима Плетнева переезжает в Юровск вместе с сыном. Так модный московский старшеклассник оказывается в провинциальной школе. Он не скрывает презрения к новым одноклассникам, не знающим иностранных языков и не желающим расширять кругозор. Они же считают Макса позером и зазнайкой. И их – больше, поэтому «мажор» Плетнев становится объектом коллективной травли. Буллинг длится год, гордый Макс не поддается на провокации одноклассников и никому не рассказывает об издевательствах, но однажды просто исчезает. Школьники, учителя, родители и полиция отправляются на поиски подростка.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Оксана
Барковская
- ИГРежиссёр
Ирина
Гурьянова
- Актёр
Глеб
Калюжный
- АДАктриса
Анна
Демидова
- ВЩАктёр
Виталий
Щербина
- ЕЗАктриса
Елизавета
Запорожец
- ИРАктёр
Иван
Рысин
- ЕААктриса
Екатерина
Абразакова
- Актёр
Иван
Непомнящий
- АДАктёр
Артем
Давыдов
- ЯКАктёр
Ярослав
Копыстыринский
- АБАктриса
Анка
Бессонова
- Сценарист
Оксана
Барковская
- ИГСценарист
Ирина
Гурьянова
- Продюсер
Оксана
Барковская
- РЖПродюсер
Роман
Журавлев
- АКПродюсер
Александр
Костриченко
- АМПродюсер
Алена
Муравлева
- МАХудожник
Михаил
Абрамов-Лещинский
- ОБХудожница
Олеся
Буренко
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Самсанков
- ЕАОператор
Елена-Александра
Авдонина
- АЕКомпозитор
Алёна
Еремичева