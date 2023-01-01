Новенькие (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Молодежная драма о школьной травле с Глебом Калюжным в роли жертвы.



После размолвки с мужем мама 16-летнего Максима Плетнева переезжает в Юровск вместе с сыном. Так модный московский старшеклассник оказывается в провинциальной школе. Он не скрывает презрения к новым одноклассникам, не знающим иностранных языков и не желающим расширять кругозор. Они же считают Макса позером и зазнайкой. И их – больше, поэтому «мажор» Плетнев становится объектом коллективной травли. Буллинг длится год, гордый Макс не поддается на провокации одноклассников и никому не рассказывает об издевательствах, но однажды просто исчезает. Школьники, учителя, родители и полиция отправляются на поиски подростка.



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