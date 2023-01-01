Новенькие (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

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Российская подростковая драма от создателей «Плаксы», поднимающая темы буллинга в провинциальной школе. Не пропустите молодежный сериал «Новенькие» — 1 сезон доступен онлайн на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с подростком Максимом, который вместе с матерью переезжает из Москвы в маленький городок Юровск. Попав в местную школу, он становится объектом издевательств со стороны одноклассников. И вот однажды Максим исчезает, не выдержав травли. Поисками школьника озабочены лишь обезумевшая от горя мать и психолог, в то время как остальные взрослые не хотят его возвращения и усердно пытаются замять это дело.



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