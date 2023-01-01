Новенькие (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
Сюжет
Российская подростковая драма от создателей «Плаксы», поднимающая темы буллинга в провинциальной школе. Не пропустите молодежный сериал «Новенькие» — 1 сезон доступен онлайн на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с подростком Максимом, который вместе с матерью переезжает из Москвы в маленький городок Юровск. Попав в местную школу, он становится объектом издевательств со стороны одноклассников. И вот однажды Максим исчезает, не выдержав травли. Поисками школьника озабочены лишь обезумевшая от горя мать и психолог, в то время как остальные взрослые не хотят его возвращения и усердно пытаются замять это дело.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Оксана
Барковская
- ИГРежиссёр
Ирина
Гурьянова
- Актёр
Глеб
Калюжный
- АДАктриса
Анна
Демидова
- ВЩАктёр
Виталий
Щербина
- ЕЗАктриса
Елизавета
Запорожец
- ИРАктёр
Иван
Рысин
- ЕААктриса
Екатерина
Абразакова
- Актёр
Иван
Непомнящий
- АДАктёр
Артем
Давыдов
- ЯКАктёр
Ярослав
Копыстыринский
- АБАктриса
Ан�ка
Бессонова
- Сценарист
Оксана
Барковская
- ИГСценарист
Ирина
Гурьянова
- Продюсер
Оксана
Барковская
- РЖПродюсер
Роман
Журавлев
- АКПродюсер
Александр
Костриченко
- АМПродюсер
Алена
Муравлева
- МАХудожник
Михаил
Абрамов-Лещинский
- ОБХудожница
Олеся
Буренко
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Самсанков
- ЕАОператор
Елена-Александра
Авдонина
- АЕКомпозитор
Алёна
Еремичева