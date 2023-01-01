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Новенькие
1-й сезон

Новенькие (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

9.02020, Новенькие. Сезон 1 8 серий
Драмы18+
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Сюжет

Российская подростковая драма от создателей «Плаксы», поднимающая темы буллинга в провинциальной школе. Не пропустите молодежный сериал «Новенькие» — 1 сезон доступен онлайн на Wink.

В первом сезоне вы познакомитесь с подростком Максимом, который вместе с матерью переезжает из Москвы в маленький городок Юровск. Попав в местную школу, он становится объектом издевательств со стороны одноклассников. И вот однажды Максим исчезает, не выдержав травли. Поисками школьника озабочены лишь обезумевшая от горя мать и психолог, в то время как остальные взрослые не хотят его возвращения и усердно пытаются замять это дело.

Если вам не терпится узнать, что станет с несчастным подростком, то скорее включайте молодежную драму «Новенькие» — сериал смотреть онлайн можно в любое время в хорошем качестве и без рекламы на видеосервисе Wink!

Сериал Новенькие 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новенькие»

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