Новенькие. Сезон 1. Серия 1
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9.02020, Новенькие. Сезон 1. Серия 1
Драма18+
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Новенькие (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

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О сериале

Столичный мажор переезжает в провинцию и поступает в местную школу. После размолвки родителей шестнадцатилетний Максим Плетнев уезжает из Москвы в Юровск вместе с мамой. Новые одноклассники считают парня зазнайкой и начинают издеваться над ним. Макс целый год терпит их нападки и никому не сообщает о происходящем. Но на вечеринке в честь дня рождения самой популярной девушки класса буллинг становится особо жестоким, и после этого Макс исчезает.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новенькие»