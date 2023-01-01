Новенькие (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн
Сюжет
Третья часть российской молодежной драмы, поднимающей темы взросления и поиска себя в современном мире. Не пропустите сериал онлайн «Новенькие» — 3 сезон ждет вас в хорошем качестве на Wink.
В третьем сезоне Макс и его одноклассники покидают школу и отправляются в разные города, где сталкиваются с вызовами взрослой жизни. Первый год после выпуска становится для каждого из них испытанием: кому-то открываются новые перспективы, а кто-то допускает серьезные ошибки. Внезапные трагические события в их родном Юровске заставляют ребят вернуться к истокам. Им предстоит пройти допрос и принять решение, что рассказывать следователю, а о чем лучше умолчать.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Оксана
Барковская
- ИГРежиссёр
Ирина
Гурьянова
- Актёр
Глеб
Калюжный
- АДАктриса
Анна
Демидова
- ВЩАктёр
Виталий
Щербина
- ЕЗАктриса
Елизавета
Запорожец
- Актёр
Иван
Рысин
- ЕААктриса
Екатерина
Абразакова
- Актёр
Иван
Непомнящий
- АДАктёр
Артем
Давыдов
- ЯКАктёр
Ярослав
Копыстыринский
- АБАктриса
Анка
Бессонова
- Сценарист
Оксана
Барковская
- ИГСценарист
Ирина
Гурьянова
- Продюсер
Оксана
Барковская
- РЖПродюсер
Роман
Журавлев
- АКПродюсер
Александр
Костриченко
- АМПродюсер
Алена
Муравлева
- МАХудожник
Михаил
Абрамов-Лещинский
- ОБХудожница
Олеся
Буренко
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Самсанков
- ЕАОператор
Елена-Александра
Авдонина
- АЕКомпозитор
Алёна
Еремичева