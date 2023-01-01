Новенькие (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн

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Третья часть российской молодежной драмы, поднимающей темы взросления и поиска себя в современном мире. Не пропустите сериал онлайн «Новенькие» — 3 сезон ждет вас в хорошем качестве на Wink.



В третьем сезоне Макс и его одноклассники покидают школу и отправляются в разные города, где сталкиваются с вызовами взрослой жизни. Первый год после выпуска становится для каждого из них испытанием: кому-то открываются новые перспективы, а кто-то допускает серьезные ошибки. Внезапные трагические события в их родном Юровске заставляют ребят вернуться к истокам. Им предстоит пройти допрос и принять решение, что рассказывать следователю, а о чем лучше умолчать.



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