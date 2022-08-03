Новенькие (сериал, 2022) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Макс Плетнев и его одноклассники закончили школу. Он получил название «Новенькие». После выпускного ребята разъезжаются, кто куда, но вскоре обстоятельства вновь сводят их в Юровске. Подруга Сони Лера пыталась покончить с собой, и теперь ее одноклассникам предстоит пройти допрос. Они в срочном порядке решают, что рассказать следователю, а какую информацию утаить.

